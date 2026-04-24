Milei confirma que buscará la reelección en 2027: "Voy a aplicar a otro mandato si creo que hice las cosas bien"

Con miras a los comicios fijados para el año 2027 en el país sudamericano, Javier Milei aseguró su participación en la papeleta para intentar asegurar un nuevo período. De esta forma, el presidente de Argentina dejó en claro su intención de competir por la reelección.

Durante una conversación concedida al canal digital Neura Media, el líder del partido ultraliberal La Libertad Avanza —quien arribó a la Casa Rosada en diciembre de 2023— expresó: "No solo voy a terminar este mandato, voy a aplicar a otro si creo que hice las cosas bien".

En esa misma línea, el jefe de Estado enfatizó que su objetivo es "presentar" su candidatura en las próximas elecciones presidenciales, aunque advirtió que la decisión final sobre su continuidad como mandatario recaerá exclusivamente en la voluntad de los ciudadanos argentinos.

Por otra parte, la agenda del economista ultraliberal contempla una importante cita para el próximo miércoles en el Parlamento. En dicha instancia, el gobernante confirmó que estará presente durante la exposición del informe de gestión gubernamental que realizará su jefe de Gabinete de ministros, Manuel Adorni.

Como una clara señal de apoyo hacia el funcionario, el jefe del Ejecutivo argentino sentenció: "No tengo duda, yo voy a ir a la exposición de Manuel (Adorni) a escuchar a mi jefe de Gabinete". Cabe recordar que este último se encuentra bajo una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito, luego de que salieran a la luz informaciones vinculadas a su patrimonio y sus gastos en viajes.

Frente a esta controversia, el mandatario optó por la cautela y se limitó a responder que su colaborador "dará la respuesta que corresponda". Junto con ello, anotó sobre el proceso que "la Justicia está trabajando tranquila y se van cumpliendo todos los pasos".

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