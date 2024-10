Milei ante la posible negativa del Congreso argentino a aprobar el Presupuesto de 2025: "No me preocupa"

El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró que no está preocupado por la posibilidad de que no se apruebe el Presupuesto para 2025 ya que, en caso de darse este escenario, seguirá gobernando con las cuentas públicas de 2023.

El presupuesto de 2025 fue presentado por el mandatario a mediados del pasado septiembre y se enmarca en un cuadro macroeconómico en el que la inflación promedio será del 18% y el Producto Interior Bruto (PIB) crecerá un 5%.

Actualmente el texto presupuestario se encuentra en pleno debate en la Cámara de Diputados de Argentina, donde las discusiones se prolongarán durante al menos cuatro semanas.

"Es un problema del Congreso si no lo quiere aprobar", declaró este martes en una entrevista televisiva. Cabe recordar que el partido de Milei, La Libertad Avanza, no cuenta con mayoría parlamentaria, motivo por el cual el Gobierno se encuentra en un brete, ante la posibilidad de que no salga adelante el presupuesto para 2025.

Sin embargo, el economista afirmó que no está preocupado por esta situación. Si bien se ha mostrado partidario de dialogar con otras fuerzas para lograr luz verde para las que serán sus primeras cuentas públicas, el presidente recordó que tiene varias líneas rojas que son infranqueables.

Entre ellas se encuentra el déficit cero, uno de los ejes vertebrales del presupuesto de 2025 y de las banderas económicas de Milei. "El déficit cero no se negocia", sentenció.

El portavoz del Gobierno, Manuel Adorni, explicó en septiembre que los gastos van a estar anclados a los ingresos. "A partir de ahora el equilibrio fiscal va a ser norma no solo por el Presupuesto 2025, sino para todo lo que venga en la Argentina", señaló.

En esta línea, Milei invitó a los diputados a sentarse a debatir la reasignación del presupuesto, ya que al subir unas partidas, para lo cual no tiene problemas, se tienen "que bajar otras".

"Aquí tienen el presupueto, vean como lo quieren reasignar, pero hay una restricción que es déficit cero. No voy a subir impuestos ni voy a tomar deuda nueva", manifestó.

(Imagen: Natacha Pisarenko / Associated Press)

PURANOTICIA