Melissa se dirige a Cuba como huracán de categoría 3 tras dejar una estela de devastación en Jamaica

Incluso antes de que el huracán tocara tierra en Jamaica, las lluvias y vientos de Melissa ya habían cobrado 7 vidas: 3 en Jamaica, 3 en Haití y una en República Dominicana.

Los reportes preliminares de daños en Jamaica hablan de afectaciones en al menos 6 hospitales, numerosas carreteras inundadas y miles de árboles y postes de luz caídos, pero debido a las dificultades para las comunicaciones y a los cortes de la electricidad, se prevé que no se conozca la magnitud real del desastre hasta dentro de varios días.

En su paso en dirección noreste por la isla dejó una gran destrucción a causa de sus fuertes vientos y lluvias, que estuvieron acompañados de una intensa marejada ciclónica.

Los últimos datos muestran que Melissa no solo es la tormenta más potente en el mundo en lo que va del año, sino que será "la tormenta del siglo" para Jamaica, de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Las autoridades dicen que Melissa es el huracán más fuerte que haya azotado Jamaica desde que se comenzaron a crear registros hace 174 años.

El récord anterior lo tenía el huracán Gilbert, que golpeó la isla en 1988 y causó 49 víctimas.

Tamisha Lee, presidenta de la Red de Mujeres Productoras Rurales de Jamaica (JNRWP), socia de la organización humanitaria CARE International, dijo que el miedo en la isla "es real pero nuestra preparación nos está ayudando a controlarlo".