Mayor buque de guerra del mundo se incorpora al operativo de Trump en el Caribe y Venezuela eleva la alerta militar

El buque de guerra más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, llegó el martes a América Latina, en lo que algunos analistas ven como un paso más en la más reciente escalada militar por parte de Estados Unidos en la región.

La Fuerza Naval de EE.UU. informó en un comunicado que el buque había entrado en la zona del Comando Sur, que abarca América Latina y el Caribe, tres semanas después de que se ordenara su despliegue en el área.

Estados Unidos ha desplegado en el Caribe su mayor acumulación militar en décadas y ha llevado a cabo una serie de ataques contra embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico Oriental.

Han sido al menos 19 ataques que han provocado la muerte de al menos 75 personas en aguas internacionales.

Washington no ha proporcionado pruebas del presunto uso ilícito de esas embarcaciones ni detalles sobre las personas a bordo, y muchos observadores creen que el uso de la fuerza militar es también un intento de presionar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que el gobierno estadounidense acusa de ser el jefe de una organización de narcotráfico, para tratar de derrocarlo.

Maduro niega las acusaciones y ha dicho que Estados Unidos "está fabricando una guerra" contra Venezuela.

Venezuela y Colombia han advertido que el despliegue militar podría desencadenar un conflicto a gran escala, y ha aumentado la especulación sobre si EE.UU. llevará a cabo ataques directos en suelo venezolano.