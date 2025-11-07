Más de 5.000 vuelos fueron cancelados o retrasados en EE.UU. como consecuencia del cierre del gobierno

En todo caso, los efectos de la medida ya son visibles en los principales aeropuertos del país, incluyendo los que sirven a ciudades como Nueva York, Los Angeles o Chicago.

Para la tarde de este viernes, ya habían sido cancelados más de 1.000 vuelos y 4.130 habían sufrido retrasos en rutas dentro, hacia y fuera de EE.UU.

En el caso del Aeropuerto Reagan que sirve a la capital, Washington D.C., el retraso promedio de los vuelos era de 4 horas .

REEMBOLSOS Y CAMBIOS DE VUELOS

Las líneas aéreas están tomando medidas para cumplir con la reducción ordenada por el gobierno y varias de ellas ya han notificado a sus clientes que recibirán reembolsos por los vuelos cancelados.

En un memorando al que tuvo acceso la BBC, enviado por el director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, a los empleados de esa compañía se indicaba que cualquier cliente puede recibir un reembolso incluso si su vuelo no ha sido cancelado o si adquirieron billetes económicos no reembolsables. El texto también decía que la línea aérea prescindirá de cobrar la diferencia de tarifa cuando los clientes pidan cambiar sus vuelos.

Delta Airlines está aplicando una política similar.

En el caso de American Airlines, ha dicho que permitirá a los clientes cambiar de vuelo o solicitar un reembolso, sin penalidad, independientemente de si su vuelo fue cancelado o no.

Southwest Airlines, por su parte, anunció que aquellos clientes cuyos vuelos sean cancelados pueden solicitar un reembolso o ser asignados a otro vuelo.

En el caso de la Frontier Airlines, dijo que permitirá a los clientes cambiar o cancelar sus vuelos sin penalidad, pero si los cambian tendrán que pagar la diferencia de tarifa , si la hubiera.