Más de 400 fallecidos deja deslizamiento de tierra en mina de la República Democrática del Congo

La República Democrática del Congo enfrenta el peor desastre minero en más de medio siglo: el deslizamiento de tierra en una explotación de coltán en la provincia de Kivu del Norte dejó más de 400 muertos.

El accidente ocurrió en la jefatura de Mupfuni Kibabi, territorio controlado por el grupo Movimiento 23 de Marzo (M23), donde aún continúan las labores de rescate.

Telesphore Nitendike, presidente de la sociedad civil de Masisi, describió la magnitud del hecho: “Ya superamos los 400 muertos, incluyendo mineros artesanales y comerciantes, provenientes no solo de Masisi, sino también de territorios aledaños e incluso de países vecinos, que vienen a trabajar aquí. Por lo tanto, la tragedia es enorme”.

El dirigente lamentó las dificultades para enfrentar la emergencia: “Estamos avanzando con las operaciones de búsqueda y rescate poco a poco con los recursos disponibles. Así, es difícil”. Y añadió: “La gente viene de todas partes a buscar a sus seres queridos como puede, sin recursos ni equipo”.

Nitendike pidió ayuda internacional: “La comunidad internacional debe ayudarnos, ya que estos cuerpos necesitan ser enterrados para prevenir la propagación de enfermedades”.

RESPUESTA OFICIAL Y ACUSACIONES CRUZADAS

El Gobierno congoleño expresó su pésame a las familias y denunció un “sistema organizado de saqueo y explotación ilegal” de recursos naturales por parte del M23.

Recordó que la zona había sido clasificada como “roja”, lo que prohibía toda actividad minera, y que las excavaciones realizadas “constituyen una violación flagrante de la ley y no respetan ninguna norma de seguridad”.

En contraste, la Alianza Río Congo-Movimiento 23 de marzo (AFC/M23) acusó al Ejecutivo de politizar la tragedia: “En lugar de politizar una tragedia profundamente humana en Rubaya, causada por condiciones climáticas excepcionales, el régimen debería asumir la responsabilidad de sus reiterados fracasos”.

UN DESASTRE HISTÓRICO EN PERSPECTIVA

El accidente en Kivu del Norte se convierte en el peor desastre minero mundial desde 1963, cuando la explosión de la mina Mitsui Miike en Japón dejó 458 muertos. En la historia reciente, solo tragedias como la explosión en la mina de Benxihu (China, 1942, con 1.549 víctimas) o la de Courrière (Francia, 1906, con 1.099 fallecidos) superan la magnitud de lo ocurrido en la RDC.

