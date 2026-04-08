Más de 100 muertos y 800 los heridos por última oleada de bombardeos de Israel contra el Líbano

Más de 100 personas murieron y 800 resultaron heridas este miércoles en el Líbano a causa de la última oleada de bombardeos de Israel, indicaron las autoridades libanesas, después que el Ejército israelí asegurara haber lanzado su "mayor ataque" contra supuestos objetivos del partido-milicia chií Hezbolá desde el inicio de la ofensiva contra el país.

A través de un balance actualizado, el Ministerio de Sanidad del Líbano ratificó la existencia de 112 víctimas fatales y 837 personas con heridas a raíz de estas incursiones. No obstante, la entidad gubernamental precisó que estos números tienen carácter preliminar, dado que los servicios de emergencias continúan realizando labores de evaluación en terreno.

En la zona meridional del país, específicamente en la gobernación de Nabatiyé, se concentró una porción considerable de los afectados por los ataques aéreos de Israel. En dicha área se contabilizaron, como mínimo, 19 decesos y 71 heridos.

Por su parte, la región oriental de la nación árabe igualmente sufrió una cantidad relevante de ofensivas. Según los datos recopilados por la agencia de noticias libanesa NNA, la ciudad de Baalbek reportó 20 muertos y 36 lesionados.

Dentro de la cifra total de víctimas fatales registrada hasta ahora, se incluyen 12 profesionales sanitarios. Así lo detalló el titular de la cartera, Rakan Nasereldín, durante unas declaraciones concedidas a la cadena LBCI News, instancia en la que advirtió que el sistema de salud del país se enfrenta a "un grave desbordamiento" debido al continuo aumento de víctimas.

En esa misma línea, el secretario de Estado aseguró: "Estamos coordinando y colaborando con los servicios de emergencia, junto al pueblo libanés, y nuestros hospitales han respondido en gran medida a pesar de la dificultad de la situación, sin problemas significativos".

Previamente, la emisora Saut al Fará denunció el fallecimiento de Ghada Daij, una de sus periodistas de 37 años. La profesional perdió la vida a causa de uno de los ataques de Israel que impactó la localidad de Tiro, emplazada en el sur del Líbano.

Tomando como referencia las publicaciones del diario libanés 'L'Orient-Le Jour', la cifra de periodistas y profesionales de los medios que han muerto a manos del Ejército israelí en este país supera la decena desde octubre de 2023.

El mismo medio escrito reportó que entre las víctimas mortales también figura el jeque Sadeq Nabulsi, quien se desempeñaba como profesor de Ciencias Políticas y era reconocido como una figura cercana al partido-milicia chií Hezbolá. Cabe destacar que el académico era hermano de Mohamad Afif Nabulsi, antiguo jefe de prensa del grupo, quien también resultó muerto en un ataque israelí en 2024.

Con algunas horas de antelación, el Ejército de Israel había anunciado "un ataque amplio contra sedes militares e infraestructura de Hezbolá en Beirut, el valle de la Becá y el sur de Líbano". Esta declaración surgió después de que Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, aseverara que el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos no incluye a Líbano, contradiciendo así la versión de Pakistán, mediador del acuerdo, que afirmara que sí.

Finalmente, en su último balance publicado el martes, las autoridades libanesas elevaron a más de 1.500 los muertos y a 4.600 los heridos como consecuencia de los ataques de Israel. A este panorama se suma más de un millón de desplazados internamente, mientras que, de acuerdo a los datos del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), al menos otras 200.000 personas han cruzado a la vecina Siria desde el 2 de marzo.

(Imagen: ANSA)

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