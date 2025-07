Más de 100 agencias de ayuda humanitaria denuncian que la hambruna masiva se extiende en Gaza

• Las agencias exigen un alto el fuego permanente, el levantamiento de todas las restricciones, la reapertura de todos los cruces terrestres, el rechazo de los centros de distribución controlados por militares y una respuesta humanitaria liderada por la ONU.

"Quiero contarles que la semana pasada me moví entre el horror de las cirugías y el caos de los heridos, y luego, tras un largo día de trabajo agotador, descubrí que no quedaba comida en los mercados; no porque no tuviéramos hambre, sino porque simplemente no había nada", agregó.