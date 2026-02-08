Marco Rubio viajará a Chile para el cambio de mando y marca giro en relación con EE.UU.

La decisión de que Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, encabece la delegación norteamericana que asistirá al cambio de mando del Presidente electo José Antonio Kast ha sido interpretada como una potente señal de acercamiento político y diplomático entre ambos países. El gesto cobra especial relevancia considerando el contexto regional y el reciente enfriamiento de las relaciones bilaterales durante la administración de Gabriel Boric.

En la Cancillería chilena se entiende esta visita como un mensaje directo de la administración de Donald Trump, orientado a relanzar los vínculos estratégicos con Chile, tanto en materia política como comercial y de seguridad regional. Tradicionalmente, Estados Unidos envía a autoridades de menor rango a este tipo de ceremonias, por lo que la presencia de Rubio rompe con ese precedente.

De hecho, solo en contadas ocasiones una figura de tan alto nivel ha asistido a un cambio de mando en Chile, siendo el caso más recordado la visita de Joe Biden en 2014. Por ello, la llegada de Rubio marca un hito histórico en la relación bilateral, reforzado por su enorme influencia dentro del actual gobierno estadounidense y su rol clave en el Consejo de Seguridad Nacional.

El vínculo entre Rubio y Kast no es nuevo. Ambos se conocieron en 2021, en plena campaña presidencial chilena, en una reunión que inicialmente se había pactado sin registros públicos. Sin embargo, la buena sintonía entre ambos líderes derivó en una fotografía que tuvo alto impacto político, consolidando una relación que hoy se traduce en gestos concretos.

En el entorno del mandatario electo incluso se trabaja para concretar una reunión entre Kast y Trump antes del inicio del nuevo gobierno, lo que confirmaría a Chile como un nuevo aliado estratégico de Estados Unidos en la región. La visita de Rubio no solo simboliza respaldo político, sino también el inicio de una nueva etapa en la política exterior chilena.

PURANOTICIA