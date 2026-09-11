Marco Rubio celebra inicio de la “era dorada” entre Estados Unidos y Perú tras incorporarse al Escudo de las Américas

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Perú y Estados Unidos “están entrando” en una “era dorada” de sus relaciones, luego de confirmarse que Lima se incorporará a la llamada coalición del Escudo de las Américas, una alianza de gobiernos conservadores del continente cuyo objetivo es combatir a los cárteles del narcotráfico.

“Estamos entrando en una nueva era en las relaciones entre Estados Unidos y Perú, una era dorada en muchos sentidos, porque su Administración –en alusión a la presidenta peruana, Keiko Fujimori– cuenta con las ideas adecuadas”, señaló el jefe de la diplomacia estadounidense durante una rueda de prensa junto a la mandataria, en el marco de su visita al país latinoamericano.

Se trata de la última parada de una gira que también llevó a Rubio a Colombia y Ecuador, donde se reunió con sus respectivos jefes de Gobierno, Abelardo de la Espriella y Daniel Noboa.

“Me complace enormemente escuchar el anuncio de que Perú se unirá al Escudo de las Américas”, destacó el alto funcionario estadounidense, quien además apuntó contra “grupos delictivos transnacionales que, en muchos casos, disponen de más dinero y mejor equipamiento militar que el propio Estado”.

Rubio calificó esta situación como “inaceptable” y sostuvo que estos grupos solo pueden ser “derrotados” si se les enfrenta “con firmeza”.

Respecto a una posible entrada de tropas estadounidenses a Perú, la propia Fujimori se refirió al tema y recordó que, para que aquello ocurra, se debe solicitar “un permiso especial al Congreso de la República”.

“La soberanía del Perú está intacta. Aquí lo que vamos a recuperar es el orden, la tranquilidad y la paz para todos los peruanos”, concluyó la mandataria.

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