Maduro suspende acuerdo energético con Trinidad y Tobago, y los acusa de convertirse en el "portaaviones" de Estados Unidos

Nicolás Maduro anunció la suspensión del acuerdo energético de gas con Trinidad y Tobago y acusó a la primera ministra, Kamla Persad-Bissessar, de amenazar con convertir a su país en "el portaaviones del imperio estadounidense contra Venezuela".

"He aprobado la medida cautelar de suspensión inmediata de todos los efectos del acuerdo energético y de todo lo convenido en esa materia", anunció Maduro en televisión, durante su programa «Con Maduro +», acerca del denominado Marco de Cooperación Energética entre Trinidad y Tobago y Venezuela.

El líder venezolano basó su decisión como respuesta a "la amenaza de la primera ministra de convertir a Trinidad y Tobago en el portaaviones del imperio estadounidense contra Venezuela (y) contra Sudamérica", en alusión a los ejercicios militares entre Washington y Puerto España, la capital trinitense.

Los ejercicios contemplan la llegada a aguas trinitenses del buque de guerra 'USS Gravely', de manera paralela al despliegue del mayor portaaviones del país norteamericano, el 'USS Gerald R. Ford', justificado con la lucha contra organizaciones dedicadas al narcotráfico en aguas del Caribe.

Maduro explicó que se trata de una medida "cautelar", pero anunció también que elevó el tema al Consejo de Estado, al Tribunal Supremo de Justicia y a la Asamblea Nacional, a fin de implementar una medida "estructural" que tendría "mayor profundidad". Mientras se desarrolla ese proceso, "suspendido todo", dijo.

Asimismo, aseguró que lo que está buscando Estados Unidos con sus operaciones en el Caribe "es el petróleo, el gas y el oro de Venezuela". Con todo, afirmó que su país cuenta hoy por hoy con "el apoyo, la solidaridad y la comprensión de la opinión pública del mundo entero". "En este mundo no hay nadie que apoye estas acciones temerarias, guerreristas, de amenaza a un pueblo pacífico", agregó.

La medida fue propuesta por la vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, bajo la misma justificación expuesta por Maduro. A ella respondió Persad-Bissessar, afirmando que el futuro de su país "no depende de Venezuela y nunca lo ha hecho", ya que su Gobierno tiene "planes y proyectos para impulsar nuestra economía, tanto en el sector energético como en el no energético".

"Por lo tanto, no somos susceptibles a ningún chantaje de los venezolanos para obtener apoyo político", sostuvo la dirigente, que, aun así, defendió que su Ejecutivo mantiene "relaciones pacíficas con el pueblo venezolano". "No hay tensiones", manifestó, consultada por si el diálogo podría resolver el enfrentamiento entre ambos gobiernos.

