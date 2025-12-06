Maduro propone acuerdos de seguridad y afirma que el Tren de Aragua está “desaparecido”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso este viernes la firma de nuevos acuerdos de cooperación policial con países de la región, con el fin de fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Durante un acto oficial transmitido por la televisión estatal, el mandatario ofreció poner a disposición de los Estados vecinos el “sistema policial integral” venezolano, que calificó como un modelo exitoso en materia de seguridad.

“Es un éxito que ponemos al servicio para luchar contra las bandas criminales, el crimen internacional, el narcotráfico… y seguir venciendo por el camino de la ley, de la justicia y de la paz”, señaló Maduro, quien destacó la disposición de su gobierno para compartir información e impulsar operaciones conjuntas.

El presidente venezolano insistió en que el país ha logrado desarticular a organizaciones criminales de alto impacto, afirmando que grupos como el Tren de Aragua o el Tren del Llano están “vencidos, derrotados y desaparecidos” dentro del territorio nacional. Estas declaraciones llegan en un contexto de creciente presión internacional, especialmente desde Estados Unidos.

Durante su intervención, Maduro también se refirió a las sanciones impuestas el mes pasado por Washington al Tren de Aragua, al que Estados Unidos designó como organización terrorista por su presunta participación en narcotráfico, trata de personas y lavado de dinero. Caracas ha reiterado que esta banda ya no opera en Venezuela y acusa a Estados Unidos de usar el tema para justificar acciones hostiles.

La propuesta de cooperación de Maduro surge en medio de tensiones regionales, marcadas por bombardeos estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, bajo el argumento de combatir al narcotráfico. El gobierno norteamericano incluso ha advertido sobre la posibilidad de atacar objetivos dentro de Venezuela, lo que ha aumentado la preocupación por un escalamiento del conflicto.

Con este llamado a la colaboración regional, el gobierno venezolano busca consolidar alianzas y reforzar su discurso de liderazgo en la lucha contra el crimen organizado, mientras enfrenta cuestionamientos internacionales sobre la efectividad real de su estrategia de seguridad.

PURANOTICIA