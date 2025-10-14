Macron disolvería la Asamblea Nacional y convocaría elecciones si el Gobierno de Lecornu vuelve a caer

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, contempla las mociones de censura interpuestas contra el Gobierno de Sébastian Lecornu como "mociones de disolución" de la Asamblea Nacional, lo que abre la puerta a la convocatoria de elecciones parlamentarias anticipadas en caso de que prospere alguna de las iniciativas lanzadas desde la izquierda y la ultraderecha contra el nuevo gabinete.

Así lo ha expuesto en rueda de prensa la nueva portavoz del Ejecutivo, Maud Bregeon, al término de un Consejo de Ministros que ha aprobado los proyectos de presupuestos generales y de la Seguridad Social. El tiempo se agota para el Gobierno si quiere sacar adelante las cuentas antes del 31 de diciembre, más aún si Lecornu no recurre al artículo 49.3 de la Constitución para evitar votaciones.

Macron ha abogado durante la reunión por la "estabilidad institucional", pese a que asume que "algunos no quieren debatir". Bregeon ha instado a todos los grupos a implicarse y debatir sus proyectos durante los trámites parlamentarios, en busca de una mínima oportunidad de supervivencia para un Lecornu que ha asumido por segunda vez un complejo encargo.

La reforma de las pensiones se mantiene como uno de los principales puntos de discrepancia, ya que mientras el Partido Socialista ha advertido de que promoverá la censura si el Gobierno no retira el proyecto, indispensable en cambio para las formaciones aliadas de Macron y para la ultraderechista Agrupación Nacional.

La formación de Marine Le Pen y Jordan Bardella ha dejado claro que no aceptarán al actual gabinete y apuntan contra Macron. "La casa se está derrumbando y el señor Lecornu está pintando las paredes", ha resumido Bardella en una comparecencia este martes ante los medios, según el diario 'Le Figaro'.

También La Francia Insumisa (LFI), que ha promovido su propia moción de censura, ha reclamado la disolución de la Asamblea Nacional. Su líder en dicha cámara, Mathilde Panot, ha anunciado que volverán a presentar en el Parlamento una petición para destituir a Macron, pese al fracaso de los intentos previos por la falta de consenso sobre este extremo inédito.

