Lula exige una investigación independiente sobre operativo policial que dejó más de 120 muertos en Río de Janeiro

Castro, quien es aliado político del expresidente Jair Bolsonaro, explicó que el operativo era el fruto de una investigación que duró más de un año y que necesitó ser planeado durante dos meses.

El gobernador calificó la operación de "éxito" , una apreciación que no es compartida por el presidente Lula.

"El dato concreto es que la operación, desde el punto de vista de la cantidad de muertes, la gente puede considerarla un éxito, pero desde el punto de vista de la acción del Estado, yo creo que fue desastrosa ", dijo el mandatario brasileño.

ARRESTOS, MUERTES Y DERECHOS HUMANOS

El operativo contra el Comando Vermelho consistió en una macrorredada en dos de las mayores favelas de la ciudad de Río de Janeiro, ubicadas en la zona norte.

Ante la presencia de las fuerzas policiales, se desataron intensos tiroteos. De acuerdo con las autoridades, los miembros de la banda usaron drones para lanzar bombas sobre los policías y colocaron y quemaron autos en medio de algunas vías para formar barricadas.

El balance oficial señala que se incautaron armas, drogas y se logró la detención de, al menos, 81 personas.

Entre los detenidos se encuentra Thiago do Nascimento Mendes, alias Belão, considerado como uno de los líderes de las operaciones de narcotráfico del Comando Vermelho. También fue detenido Nicolas Fernandes Soares, a quien las autoridades señalan como el operador financiero de uno de los cabecillas narco.

Pero la operación también arrojó un elevado número de muertos: 121, de los cuales cuatro eran policías.

Entre los fallecidos, según la policía de Río, "más del 95% de los identificados tenían vínculos comprobados con el Comando Vermelho y el 54% eran de fuera del estado".

"El trabajo de inteligencia realizado por la dirección de Seguridad Pública del Estado identificó que 59 personas tenían órdenes de arresto pendientes y al menos 97 tenían antecedentes penales significativos", dijeron en un comunicado.

El gobierno de Río de Janeiro señaló en un comunicado que 17 de los fallecidos identificados no tenían antecedentes penales, agregando que 12 de ellos "mostraban indicios de estar involucrados en narcotráfico en sus redes sociales".

Organizaciones de derechos humanos y familiares de los fallecidos han cuestionado el operativo, considerado como el más letal registrado en la región metropolitana de Río de Janeiro desde 1990, según el Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos de la Universidad Federal Fluminense.