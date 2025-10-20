Lula da Silva alerta sobre graves consecuencias que tendría una “intervención extranjera” en América Latina

El presidente de Brasil, Luiz Inácio "Lula" da Silva, advirtió este lunes acerca de las graves consecuencias que tendría una "intervención extranjera" en América Latina, aunque sin mencionar a Estados Unidos y Venezuela, en un momento en el que el presidente Donald Trump ha sugerido dicha posibilidad.

Lula aseguró durante la entrega de las cartas credenciales a los nuevos embajadores extranjeros, desde la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, en Brasilia, que es "prioridad" para su Gobierno mantener la región como zona de paz, un continente, remarcó, "libre de armas de destrucción masiva".

"Intervenciones extranjeras pueden causar daños mayores de los que se pretenden evitar", afirmó el presidente brasileño, quien también ha advertido de la "creciente polarización e inestabilidad" que vive la región, informa el portal G1.

Las declaraciones de "Lula" responden a la última salida de Trump, quien admitió estos días haber autorizado operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela, una observación poco común que retrotrae a las maniobras en la sombra que Washington aplicó en la región durante gran parte del siglo pasado.

Durante este acto con embajadores y diplomáticos extranjeros, el presidente insistió, como viene siendo habitual en otros foros en el exterior, en la necesidad de apostar por un multilateralismo "cordial", pero también "basado en las buenas relaciones comerciales y económicas".

"Sin odio, sin negacionismo y sin herir el principio básico de la democracia y los Derechos Humanos", reiteró el mandatario brasileño, quien ya tuvo sus más y sus menos estos últimos meses con Trump con motivo de las altas tasas que pretenden imponer a las exportaciones del gigante sudamericano.

Desde hace unos meses, Trump desplegó buques de guerra en el mar Caribe bajo la justificación de su lucha contra las drogas. Estados Unidos ha bombardeado ante las costas de Venezuela varias embarcaciones, que denomina 'narcolanchas', dejando ya 27 muertos.

Por su parte, el Gobierno de Nicolás Maduro ha desplegado ejercicios militares por varias partes del país para hacer frente al supuesto interés de Estados Unidos por acometer una intervención militar en territorio venezolano.

