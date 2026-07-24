Lula da Silva acusa a Donald Trump de manipular el trabajo forzoso para justificar nuevos aranceles de 12,5% contra Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó a la administración de Donald Trump de utilizar de manera arbitraria el argumento del trabajo forzoso para justificar el aumento de los aranceles aplicados a países que, supuestamente, no cumplen con las normas para prevenir este tipo de abusos laborales.

A través de sus redes sociales, el mandatario brasileño señaló que "ante la falta de una base legal interna que respalde su política comercial proteccionista, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) ha optado por manipular un tema fundamental para los derechos humanos y la protección de los trabajadores, acusando a 59 países y a la Unión Europea de prácticas desleales".

Lula rechazó la decisión de Washington de imponer un arancel de 12,5% a productos brasileños y aseguró que, durante la investigación realizada por la USTR, el Ministerio del Trabajo de Brasil entregó toda la documentación necesaria para demostrar las medidas adoptadas por el país contra el trabajo forzoso.

El mandatario destacó que la legislación brasileña sanciona no solo el trabajo forzoso, sino también las jornadas laborales excesivas, las condiciones degradantes de trabajo y las restricciones a la libertad de movimiento de los trabajadores.

"Aplicamos severas multas a empresas e individuos y mantenemos una 'lista negra' de empleadores que incurren en estas prácticas", afirmó.

Asimismo, recordó que Brasil ha sido reconocido durante décadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por su compromiso en la erradicación del trabajo forzoso y subrayó que el país ha ratificado los cuatro convenios de la OIT relacionados con esta materia, mientras que Estados Unidos solo ha ratificado uno.

Además, indicó que Brasil mantiene vigentes 66 convenios de la OIT, frente a los 10 ratificados por Estados Unidos.

Lula también destacó que los acuerdos comerciales suscritos por Brasil y el Mercosur con Chile, la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio incluyen compromisos para eliminar el trabajo forzoso y garantizar el cumplimiento de estas normas.

Ante esta situación, anunció que su gobierno activará los mecanismos contemplados en la Ley de Reciprocidad, aprobada por unanimidad por el Congreso brasileño, y recurrirá al mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La respuesta del mandatario se produjo luego de que la administración Trump anunciara nuevos aranceles para 60 países, argumentando que la medida busca sancionar a aquellas economías que no impiden la importación de bienes elaborados mediante trabajo forzoso. Estos gravámenes reemplazarán al arancel global temporal del 10% que Estados Unidos aplicó durante 150 días.

En el caso de Brasil, las tensiones comerciales entre ambos gobiernos ya se habían intensificado la semana pasada, cuando el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, anunció un arancel del 25% para la mayoría de las importaciones brasileñas, acusando a Brasil de no negociar "de buena fe" con Washington.

Entre las críticas planteadas por Estados Unidos también figura la protección que el gobierno brasileño brinda al sistema de pagos electrónicos Pix, desarrollado por el Banco Central de Brasil, el que, según la Casa Blanca, habría perjudicado a proveedores estadounidenses.

Asimismo, Washington cuestionó las sanciones aplicadas por Brasil contra empresas tecnológicas estadounidenses, en referencia a la multa impuesta a la red social X, propiedad de Elon Musk, por no cumplir órdenes judiciales para eliminar cuentas investigadas por difundir contenidos considerados antidemocráticos.

PURANOTICIA