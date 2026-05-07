Lula asegura que Trump le dijo durante reunión en la Casa Blanca que "no piensa invadir Cuba"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que su par en Estados Unidos, Donald Trump, le aseguró durante el encuentro mantenido entre ambos este jueves en la Casa Blanca que "no piensa" invadir Cuba.

"Si la traducción fue correcta, él (Donald Trump) dijo que no piensa invadir Cuba", manifestó el mandatario brasileño en una rueda de prensa desde la Embajada de Brasil en Washington, tras la referida reunión, considerando que tales palabras constituyen "una gran señal" en tanto que, defendió, La Habana "quiere dialogar".

Aseguró Lula que el Gobierno isleño desea "dialogar" y "encontrar una solución para poner fin a un bloqueo" que, consideró, "nunca ha dejado a Cuba ser un país completo y libre, desde la victoria de la revolución (1959)", el presidente de Brasil se puso a disposición de Washington, si lo "necesita", para abordar esta cuestión, poco después de lamentar que el país caribeño sufre "el bloqueo más prolongado de la historia de la humanidad".

Las declaraciones del mandatario se produjeron apenas horas más tarde de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos comunicara un nuevo paquete de castigos económicos. Las medidas afectan directamente a una compañía minera, además de una empresa bajo el control del Ejército de Cuba y a la directora de esta última.

Esta determinación forma parte de las crecientes presiones y del endurecimiento del bloqueo impulsado por la Administración Trump en contra del territorio insular y sus dirigentes.

Sobre este reciente anuncio sancionatorio se pronunció el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. El alto funcionario, que durante esta semana declaró a la prensa que "no hay un bloqueo petrolero a Cuba per se", justificó las restricciones como una prueba clara de que "la Administración Trump no se quedará de brazos cruzados, mientras el régimen comunista de Cuba amenace" tanto la "seguridad nacional" como la estabilidad del "hemisferio (norte)".

A través de sus plataformas digitales, el máximo representante de la diplomacia de Washington reafirmó la postura publicando el siguiente mensaje: "Seguiremos tomando medidas hasta que el régimen lleve a cabo todas las reformas políticas y económicas necesarias".

Cabe recordar que a principios de este año, Washington ya había aplicado nuevas penalizaciones contra La Habana. En aquella oportunidad, la estrategia incluyó la amenaza de fijar aranceles a cualquier país que despachara combustible hacia la isla. Dicha advertencia provocó que naciones como México cortaran el suministro, agravando un desabastecimiento derivado del bloqueo al petróleo venezolano, recursos que hoy son gestionados por Estados Unidos.

(Imagen: Presidencia de Brasil)

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