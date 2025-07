Los migrantes y personas sin hogar que encontraron un refugio en el aeropuerto de Madrid durante meses

La organización no gubernamental Foro Penal, cuya misión es promover y defender los derechos humanos en Venezuela, registraba unos 1.000 detenidos por razones políticas hasta el 15 de julio de 2025. Esa cifra se redujo en varias decenas durante las últimas semanas, luego de un acuerdo de intercambio de presos entre el gobierno de Maduro y el de EE.UU.

"El chico que me rentaba el cuarto me engañó y me robó el dinero. Me quedé en la calle el mismo día de fin de año".

Y, así, empezó su 2025 durmiendo en el suelo de Barajas, donde lleva siete largos meses, aunque sin perder el optimismo: "Estoy mejor. Por lo menos conseguí un trabajo, aunque me pagan en negro".

Trabaja de repartidor de paquetes de lunes a viernes. Las 5 horas que dura su jornada las hace a pie y empujando un carrito. Todo ese esfuerzo para obtener a fin de mes unos 250 euros (US$293).

Ese dinero lo estira como puede. Una parte va al alquiler de un pequeño trastero, donde tiene sus cosas; otra parte para el billete de transporte, para poder moverse en la ciudad; otra parte para la tarjeta del celular, esencial para hablar con su familia.

"Lo que me quedan son unos 145 euros (US$170) para comida y para ir ahorrando", dice mientras se mete una cotufa (palomita de maíz) en la boca y me aclara: "Esta es mi cena. Lo suelo comer varias veces por semana. Es barato y me llena".

Desde que duerme en el aeropuerto, Miguel se impuso tres reglas: como mínimo, trata de hacer una comida al día, se baña tres veces a la semana en unos baños públicos y, si no va a trabajar, sale a caminar para que le dé el aire.

"Lo hago para que no me afecte a la cabeza. Son tres cosas básicas, pero si las dejara de hacer, me harían creer que vivo en la indigencia. Y no es así. Para mí esto es algo temporal".

"YO YA QUIERO VOLVER A MI PAÍS"

María también es venezolana, de 68 años. Miguel le ofrece unas galletas que le han dado unas chicas de una ONG. "Aquí compartimos, porque todos estamos en la misma situación", dice.

No tarda en contar lo que ella espera para su futuro: "Yo ya quiero volver a mi país".

En Venezuela, María era enfermera y tenía una panadería, que dejó alquilada. Viajó a España para acceder a un mejor tratamiento médico para su hijo, que es autista.

"Nada más aterrizar, se puso enfermo y gasté todo lo que tenía en medicinas".

Llegó hace 5 meses de turista pero ante esa situación se tuvo que quedar. "Conseguir trabajo está difícil y no puedo dejar a mi hijo solo", explica.