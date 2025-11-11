Los gráficos, mapas y fotos que muestran la lenta muerte de la Amazonía y por qué el mundo debería preocuparse

Pero la Amazonía también contiene llanuras aluviales, pantanos y sabanas.

Abarca más de 6,7 millones de kilómetros cuadrados de América del Sur , más del doble del tamaño de India, y es uno de los focos de biodiversidad más ricos del planeta.

Muchas de estas especies no se encuentran en ningún otro lugar.

Además, cientos de grupos indígenas viven en la región.

El río Amazonas es el más caudaloso del mundo y, con sus más de 1.100 afluentes, constituye con diferencia el mayor recurso de agua dulce del planeta.

Estas aguas desembocan en el océano Atlántico y desempeñan un papel importante en el mantenimiento de las corrientes oceánicas que pueden influir en los sistemas climáticos regionales y mundiales.

Y sus bosques son importantes sumideros de carbono, a pesar de que se ha descubierto que algunas zonas degradadas emiten más CO2 del que almacenan.

La Amazonía es también una importante fuente de alimentos y medicinas. De ella se extraen metales, incluido el oro, y podría convertirse en un importante productor de petróleo y gas.