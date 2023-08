"Los fantasmas de Bajmut": El grupo de francotiradores ucranianos de élite que asegura haber matado a más de 500 rusos

Los "fantasmas", un equipo de unos 20 soldados, llevan seis meses operando en los límites de Bajmut. A menudo van detrás de objetivos de alto valor.

Pero no todos llevan la cuenta. Kuzia, el francotirador de la misión de esta noche, dice: “No es algo de lo que enorgullecerse. No estamos matando gente, estamos destruyendo al enemigo”.