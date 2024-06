Los escuadrones de reclutamiento que están forzando a algunos ucranianos a esconderse para no ir a la guerra

Vlad ha vivido el horror de la guerra de primera mano.

Esta última campaña de reclutamiento ha causado incómodas divisiones en la sociedad, no sólo entre quienes prestan servicio militar y quienes evitan el reclutamiento, sino también entre amigas, algunas de las cuales tienen parejas en el frente, y otras que esconden a sus novios en casa .

Existe una desconfianza sorprendente entre los hombres que deciden no alistarse. No confían en los oficiales, después de que se descubriera que algunos aceptaban sobornos para ayudar a hombres a escapar del país .

El ingeniero informático no sale de casa sin ella, ya que sabe que los oficiales no pueden atraparlo si están juntos.

"No soy militar, nunca he tenido un arma, no creo que pueda ser útil en el frente", afirmó.