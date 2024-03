«Los Deliveristas»: Cómo los repartidores latinos en Nueva York se convirtieron en un poderoso colectivo

Otro cambio radical al negocio vino en 2020 con la aprobación de la circulación de bicicletas eléctricas en la ciudad, que les permitió ir más lejos de lo que llegan pedaleando con las piernas.

El nacimiento de los Deliveristas Unidos

"La capacitación y la orientación sobre liderazgo me fue empoderando como persona y dije 'no, pues es cierto, uno no tiene que tener miedo, no importa si uno es inmigrante o donde sea, uno puede pelear, luchar y no tener miedo'", dice Ajché.