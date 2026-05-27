"Lo sufrimos por los venezolanos": liberan a ocho militares tras casi diez años presos por conspiración contra Maduro

La ONG Foro Penal informó la liberación de ocho militares acusados de conspirar contra el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el marco del caso "Paracaidistas", causa que mantuvo encarcelados a siete de ellos durante casi diez años.

Uno de los liberados, el general de brigada de la Guardia Nacional Ramón Antonio Lozada Saavedra, entregó declaraciones la noche del martes tras recuperar su libertad.

"Lo que hemos sufrido, lo hemos sufrido por los venezolanos", señaló, al tiempo que llamó a sus compatriotas a que "tengan fe".

"Todo va a cambiar para mejor (...) Lo hemos sufrido y lo sufriremos siempre si fuera necesario por los venezolanos", ha expresado visiblemente emocionado.

Según explicó el vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, las ocho personas fueron puestas en libertad "por pena cumplida".

Además de estos ocho militares, en el marco de la operación también fue detenido Raúl Isaías Baduel, quien se desempeñó como ministro de Defensa del expresidente Hugo Chávez durante un año y fue señalado como presunto cabecilla de esta trama contra el Gobierno de Maduro. No obstante, falleció en 2021 a causa de covid-19 mientras permanecía bajo custodia del Estado.

Durante estos años, familiares de los militares denunciaron que los detenidos fueron víctimas de torturas y que no contaron con las garantías procesales correspondientes.

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