Irán frena la exigencia de Donald Trump y descarta negociar el futuro de su uranio enriquecido

Las autoridades de Irán reiteraron este miércoles que el futuro de las reservas de uranio enriquecido del país no forma parte de las negociaciones que mantiene con Estados Unidos, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, insistiera en que dicho material debe ser destruido o entregado a Washington.

En declaraciones concedidas a la agencia iraní Fars, el subdirector de Política Exterior y Seguridad Internacional de la Secretaría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Baqeri, enfatizó que el programa nuclear iraní no está siendo abordado en el actual proceso de diálogo con la Casa Blanca.

"Este tema no está en la agenda de las negociaciones", afirmó Baqeri al referirse específicamente a la posibilidad de trasladar el material nuclear iraní fuera del país.

El exministro interino de Exteriores —cargo que ocupó entre mayo y agosto de 2024— se encuentra actualmente en Moscú participando en una conferencia internacional de altos funcionarios de seguridad. Rusia, se ha mostrado dispuesta a custodiar las reservas de uranio iraní en caso de que Washington y Teherán alcancen un eventual acuerdo.

En los últimos días, Trump ha reiterado públicamente que el uranio enriquecido debe ser entregado "de inmediato a Estados Unidos para traerlo a casa y ser destruido" o, alternativamente, que sea Irán quien proceda a "destruirlo" dentro de sus propias instalaciones nucleares.

Pese a ello, las autoridades iraníes aseguran que el eje central de las conversaciones sigue siendo "poner fin a la guerra" y recalcan que en esta etapa de las negociaciones no se están abordando "detalles sobre el programa nuclear".

En esa línea, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, sostuvo que Washington y Teherán ya han logrado consensos sobre "gran parte de los asuntos bajo discusión", aunque descartó que las conversaciones puedan concluir de manera inmediata.

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