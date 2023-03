Lo que un hombre encontró más extraño del mundo tras pasar 27 años en prisión en EE.UU.

La única posibilidad era obtener la libertad condicional... en una "vejez extrema".

En abril de 2018, un mes después de la entrevista de la BBC, el Tribunal Supremo de Estados Unidos desestimó la apelación de Bostic . No dijo por qué.

"La mayoría de la gente en ese momento se rinde", dice Bostic. "Una vez que te lo deniegan, no queda nada ".

Pero él no lo hizo. Volvió a sus libros de autoayuda y a su máquina de escribir. La esperanza seguía viva, letra a letra.

Proceso legal

Sin embargo, el 14 de mayo de 2021 -último día de la sesión legislativa de Misuri- aún no se había aprobado.

"No tenía mucha fe", dice Bostic. "Normalmente, si no se aprueba en enero o febrero, no hay ninguna posibilidad de que llegue".