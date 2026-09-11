Líderes europeos conmemoran 25 años del 11-S en Estados Unidos y reivindican la defensa de la democracia frente al terrorismo

Líderes europeos recordaron a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001, perpetrados por Al Qaeda en Estados Unidos hace 25 años, y destacaron el punto de inflexión que significaron los ataques, además de reivindicar la alianza en defensa de los valores democráticos y el modo de vida occidental frente al terrorismo.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, señaló que "no olvidamos ni las vidas segadas, ni el coraje de aquellos que lo arriesgaron todo para brindar auxilio. A las víctimas, a las familias, al pueblo americano, expreso el homenaje de Francia y su fraternidad”.

Más político fue el mensaje de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien sostuvo que el "un mundo libre que supo unirse y mantenerse firme en la conciencia de lo que representa”, agregando que “la democracia y la seguridad no son conquistas garantizadas” y que se trata de “pilares de nuestra civilización” que deben ser preservados.

“El mundo cambió hace 25 años”, afirmó el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, recalcando también que "en este día profundamente doloroso para Estados Unidos y para todos los países que atesoran y defienden la libertad, recordamos a las muchas víctimas, incluidos ciudadanos portugueses, que perdieron la vida el 11 de septiembre”.

En tanto, el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, recordó que "el mundo quedó conmocionado y nunca volvería a ser el mismo. Hoy recordamos a las víctimas de este horrible atentado”, insistiendo en que su país sigue junto a sus aliados “en defensa de nuestra seguridad, nuestra sociedad libre y nuestra democracia abierta”.

Por parte de Rumania, el presidente Nicusor Dan se refirió al atentado del 11-S como una “inimaginable tragedia” que, en todo caso, puso de relieve “el espíritu valiente, fuerte y visionario” de Estados Unidos. “Mostraron cómo una comunidad de naciones se une para preservar un modo de vida y los ideales de la civilización. Cuando Estados Unidos convocó a sus aliados y socios en la lucha contra el terrorismo, Rumania respondió con rapidez y sin dudar”, afirmó.

A su vez, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, conmemoró a las víctimas “cuyas vidas fueron arrebatadas” en los ataques del 11-S y destacó el papel de Suecia como “amigo y aliado de Estados Unidos”. También expuso que “Suecia se une al pueblo estadounidense en el recuerdo, rindiendo homenaje a todas aquellas personas afectadas por esta tragedia”.

Su homólogo de Bélgica, Bart de Wever, envió un mensaje de homenaje a las víctimas de los atentados terroristas. “Nunca olvidaremos. Que la libertad y la democracia siempre prevalezcan sobre el terror y la barbarie”, recalcó.

Mientras, el canciller de Austria, Christian Stocker, subrayó que su país “se compromete con una política de tolerancia cero hacia el terrorismo y el extremismo, en todas sus formas y sin importar de qué dirección ideológica o religiosa provengan”. Asimismo, el mandatario reconoció que el 11-S supuso un punto de inflexión en la historia mundial.

“Quien no respete los valores fundamentales de nuestra sociedad abierta y pluralista deberá enfrentar las consecuencias plenas del Estado de derecho. Hoy, como entonces, estamos decididamente al lado de todos aquellos que luchan por la libertad, el Estado de derecho y una convivencia pacífica”, sostuvo.

PURANOTICIA