Líder supremo iraní acusa a Estados Unidos de provocar la violencia interna

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, declaró este viernes “culpable” al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por las víctimas mortales, los daños y la violencia registrados durante la actual ola de protestas en el país, que según organizaciones de derechos humanos ha dejado más de 3.400 fallecidos.

Durante un discurso pronunciado en la conmemoración de la fiesta religiosa del Eid al Mabath, Jamenei llamó a la calma interna, asegurando que Irán no irá a la guerra, pero advirtió que el país “no perdonará a los criminales nacionales e internacionales”, a quienes responsabiliza por la escalada del conflicto.

El ayatolá reiteró que el estallido de violencia, originado inicialmente por protestas contra el desplome de la moneda nacional, es consecuencia directa de una intervención extranjera, apuntando nuevamente a Estados Unidos como el principal instigador. “Es una sedición americana, y así como hemos roto el espinazo de la sedición, también romperemos el de los sediciosos”, afirmó.

Desde Teherán, las autoridades han sostenido que las manifestaciones derivaron deliberadamente en violencia con el objetivo de generar una excusa para una intervención militar estadounidense, aunque al mismo tiempo han señalado su disposición al diálogo con Washington, insistiendo en que el país está preparado para enfrentar un eventual conflicto bélico.

Las declaraciones de Jamenei se producen en un contexto de alta tensión regional, luego de que Israel lanzara en junio de 2025 una ofensiva militar contra Irán, a la que se sumó Estados Unidos con bombardeos sobre instalaciones nucleares, desatando un conflicto de doce días que incluyó el lanzamiento de misiles y drones iraníes contra territorio israelí y una base estadounidense en Qatar.

