Liberan en Venezuela al dirigente opositor Juan Pablo Guanipa tras más de ocho meses detenido

El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa fue excarcelado este domingo tras permanecer más de ocho meses detenido, según confirmó su familia en redes sociales, marcando un hito en el contexto de liberaciones de presos políticos en Venezuela.

Su hijo, Ramón Guanipa, informó en su cuenta de X que “mi papá, Juan Pablo Guanipa, fue excarcelado hace minutos. Luego de más de ocho meses de injusta prisión y más de un año y medio separados, toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto”. El propio dirigente publicó un video en el que confirmó su libertad y afirmó que hay “mucho que hablar acerca del presente y el futuro de Venezuela”.

Guanipa, de 61 años y cercano a la líder opositora María Corina Machado, fue detenido el 23 de mayo de 2025, en medio de una ola de represión contra figuras de la oposición, acusado por el gobierno de participar en supuestos actos conspirativos y planes contra los comicios regionales y legislativos. Su arresto se produjo tras semanas en la clandestinidad tras las elecciones de 2024, que la oposición denunció como fraudulentas.

La excarcelación de Guanipa se enmarca en un proceso más amplio de liberación de presos políticos impulsado por la administración venezolana, que incluyó la excarcelación de decenas de detenidos en los últimos días y el debate de una ley de amnistía general en la Asamblea Nacional.

A su salida, su familia y sectores opositores insistieron en que “todavía hay cientos de venezolanos injustamente encarcelados” y exigieron la **liberación inmediata, plena e incondicional de todos los presos políticos”, subrayando que la lucha por los derechos democráticos continúa

