Liberan al yerno de Edmundo González tras más de un año detenido en Venezuela

Durante dos meses se desconoció el paradero de Tudares y el propio Edmundo González denunció su desaparición en un artículo publicado en el diario español El País donde se declaraba como el legítimo presidente electo de Venezuela.

La familia de Tudares y varios opositores calificaron su detención como una represalia contra Edmundo González .

Tras un rápido juicio, se anunció en diciembre pasado que el abogado había sido condenado a 30 años de prisión por "terrorismo, asociación para delinquir y conspiración".

En su mensaje en X, Mariana González escribió que en el juicio contra su esposo "no existen testigos, ni existen evidencias, ni hecho demostrables en contra de Rafael que constituyan delitos".

Agregó que había sido objeto de al menos tres intentos de extorsión de personas vinculadas a las autoridades venezolanas, la Iglesia y otros para condicionar la libertad de Tudares.

"Se llevaron a cabo en embajadas y espacios donde opera el Arzobispado (de Caracas), y en oficinas que públicamente afirman defender derechos humanos", aseguró.

González denunció que "en esos tres episodios" se le indicó "directamente" que "debía obligar a mi padre a renunciar a su lucha y su causa" para que así su esposo saliera de prisión.