León XIV recibe a Marco Rubio en el Vaticano tras la polémica con Trump por Irán

El Papa León XIV recibió este jueves en el Vaticano al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, según informó L’Osservatore Romano, diario oficial de la Santa Sede.

La reunión se produjo en un contexto marcado por las recientes críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra el Pontífice a raíz de sus declaraciones sobre Irán y el rechazo de la Iglesia a las armas nucleares.

Según explicó el portavoz del Ejecutivo estadounidense, Tommy Pigott, durante el encuentro abordaron la situación en Medio Oriente y otros “temas de interés mutuo” en el hemisferio occidental. Además, destacó la “sólida” relación entre Estados Unidos y la Santa Sede y el “compromiso compartido por la promoción de la paz y la dignidad humana”.

Tras la audiencia con León XIV, Rubio sostuvo una reunión con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, para tratar asuntos de cooperación bilateral y temas internacionales urgentes.

Pigott indicó que en la conversación revisaron iniciativas humanitarias en el hemisferio occidental y los “esfuerzos” para alcanzar una paz duradera en Medio Oriente. También subrayó la alianza entre Washington y la Santa Sede en la defensa de la libertad religiosa.

Días antes de la visita, Rubio había intentado bajar el tono a la controversia generada por las declaraciones de Trump contra Robert Prevost —nombre secular del Papa León XIV— y negó que su viaje tuviera como objetivo “limar asperezas” con el Vaticano.

“Hay mucho de qué hablar con el Vaticano”, afirmó entonces el jefe de la diplomacia estadounidense, quien mencionó entre los temas de interés común la libertad religiosa y la situación en Cuba, sometida a un endurecimiento del bloqueo por parte de Washington en los últimos meses.

“Recibimos seis millones de dólares en ayuda humanitaria pero (las autoridades cubanas) no nos dejan distribuirla. La distribuimos a través de la Iglesia. Nos gustaría hacer más (...) Así que hay mucho de qué hablar”, explicó Rubio.

Consultado por las declaraciones de Trump, quien acusó al Papa de poner “en peligro a los católicos”, Rubio sostuvo que “esa no es una descripción precisa de lo que dijo” el mandatario.

“Lo que el presidente ha dicho básicamente es que Irán no puede tener un arma nuclear porque la utilizaría contra lugares donde hay muchos católicos y cristianos, y contra otros grupos”, puntualizó.

Además, añadió que “el presidente no entiende por qué alguien pensaría que es una buena idea que Irán llegue a tener un arma nuclear”.

Trump había declarado horas antes, en una entrevista con la cadena conservadora Salem News Channel, que el Papa “está poniendo en peligro a muchos católicos y a mucha gente”, al criticar que el Pontífice “prefiere hablar de que está bien que Irán tenga un arma nuclear”.

León XIV respondió esta semana defendiendo la postura histórica de la Iglesia contra el armamento nuclear.

“La misión de la Iglesia es anunciar el Evangelio, predicar la paz. Si alguien quiere criticarme por anunciar el Evangelio, que lo haga con la verdad”, aseguró ante periodistas.

El Papa insistió además en que la Iglesia lleva años pronunciándose contra todas las armas nucleares. “Ahí no hay ninguna duda”, afirmó, según Vatican News.

Respecto a su encuentro con Rubio, expresó su deseo de mantener “un buen diálogo” para avanzar “con confianza” y “con apertura” hacia un mejor entendimiento. “Creo que los temas por los que viene no son los de hoy. Ya veremos...”, añadió.

Durante la jornada, León XIV también recibió al primer ministro de Polonia, Donald Tusk. Según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede, la reunión y las posteriores conversaciones con el cardenal Pietro Parolin se desarrollaron en un ambiente cordial y abordaron, entre otros asuntos, la guerra en Ucrania y el papel de Polonia en la Unión Europea frente al conflicto.

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