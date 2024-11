Las razones de la histórica y multitudinaria protesta de los maoríes que recorrió la capital de Nueva Zelanda

“Tu punto de partida es tomar un ser humano y preguntar, ¿cuál es tu ascendencia? ¿Qué tipo de humano eres? Eso solía llamarse prejuicio. Solía llamarse intolerancia. Solía llamarse discriminación racial. Ahora estás tratando de volverlo una virtud. Creo que eso es un grave error”, dijo.

"No se aprobará"

Entre ellos se encontraba el primer ministro Christopher Luxon , que afirmó que la ley no sería ratificada, a pesar de que él es parte de la misma coalición que ACT.

“Nuestra postura como Partido Nacional es inalterable. No apoyaremos el proyecto de ley más allá de su segunda lectura, así que no se volverá ley”, declaró Luxon, según el diario New Zealand Herald.