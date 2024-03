Las imágenes de los médicos de Gaza que acusan a Israel de haberlos humillado y golpeado

Las FDI dijeron a la BBC que "no realizan ni han realizado simulacros de ejecución de detenidos, y rechazan tales afirmaciones".

"En un momento dado, la venda de los ojos se me bajó un poco y como mis manos estaban esposadas por detrás no pude arreglarla”, recordó.

"Me sacaron para castigarme... Estuve de pie con las manos levantadas por encima de la cabeza y la cara mirando hacia abajo durante tres horas. Entonces, él [un soldado] me pidió que me acercara a él. Cuando lo hice, siguió golpeándome la mano hasta rompérmela ".

"Motivos razonables"

"Le pregunté: '¿Quién me compensará por todas las palizas y humillaciones que he sufrido, que me han hecho, mientras yo sabía que no estaba implicado en nada?' Empezó a murmurar: 'No tengo nada contra ti. No hay cargos'", contó.

El doctor Abu Sabha, por su parte, le dijo a la BBC que nunca fue interrogado durante los ocho días que permaneció detenido.

Los tres médicos con los que hemos hablado afirman que fueron trasladados de vuelta a Gaza con los ojos vendados tras su liberación.

La BBC confirmó la versión de Abu Sabha de que cruzó de nuevo a Gaza por el paso fronterizo de Kerem Shalom, controlado por Israel y situado cerca del punto más meridional de la Franja, donde confluyen Gaza, Israel y Egipto.

Los testimonios de los médicos no concuerdan con la información facilitada a la BBC por un alto oficial de las FDI, quien declaró que no se detuvo a ningún miembro del personal médico en Nasser, "a menos que supiéramos que era posible obtener tal o cual información de inteligencia" de ellos.

"Teníamos motivos razonables para suponer que tenían información, así que nos los llevamos para interrogarlos y preguntarles, pero no más allá de eso", dijo el oficial.

"No había esposas, no nos los llevamos para interrogarlos, ni para una detención formal, sino para indagar e intentar obtener información sobre los rehenes o los comandantes de Hamás que estaban en el hospital... un cuestionario muy sencillo y ya está".

Algunos rehenes secuestrados en Israel el 7 de octubre han descrito que los llevaron al complejo hospitalario Nasser en una ambulancia. Una rehén liberada dijo que a su marido -que permanece en Gaza- lo cubrieron con una sábana para que pareciera un cadáver.