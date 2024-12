Las celdas de castigo en Venezuela que denuncian los detenidos por "terrorismo" tras las elecciones

"Ya me torturaron y me reprimieron, pero no me van a callar. Mi voz es lo único que me queda". Así empieza su relato Juan, un joven de unos 20 años que asegura haber sido torturado física y psicológicamente por las fuerzas de seguridad venezolanas tras ser detenido en el marco de las elecciones presidenciales del 28 de julio.