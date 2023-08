"Las balas caían como lluvia": Acusan a Arabia Saudita de asesinar en masa a cientos de migrantes en la frontera con Yemen

El informe de Human Rights Watch (HRW), titulado They Fired On Us Like Rain (Las balas caían como lluvia), contiene testimonios gráficos de migrantes que dicen que la policía y los soldados saudíes les dispararon y, en ocasiones, les atacaron con armas explosivas en la escarpada frontera norte de Yemen con Arabia Saudita.

Los migrantes contactados por separado por la BBC hablaron de aterradores cruces nocturnos durante los cuales grandes grupos de etíopes, incluidas muchas mujeres y niños, fueron acribillados cuando intentaban cruzar la frontera en busca de trabajo en la rica nación petrolera.

"El tiroteo siguió y siguió", dijo a la BBC Mustafa Soufia Mohammed, de 21 años.

Dijo que en julio del año pasado, cuando intentaba cruzar la frontera con un grupo de 45 migrantes más, fueron atacados y algunos de sus compañeros murieron.