La ONU pide a Israel que permita el acceso de 6 mil camiones de ayuda humanitaria que esperan a entrar en Gaza

El martes pasado, las Fuerzas de Defensa de Israel divulgaron un video en el que aseguraban se observaban unos 950 camiones cargados dentro de la frontera de Gaza, listos para ser distribuidos, pero que -aseguraban- no habían sido recolectados por la ONU.

En respuesta a estos señalamientos, Stephane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, dijo que las autoridades israelíes no han otorgado los permisos necesarios para que el equipo de esa organización acceda a esa ayuda, mucho menos para que la recoja y distribuya.

"El cruce de Kerem Shalom [donde se encuentran los camiones] no es un autoservicio de McDonald's donde simplemente nos detenemos y recogemos lo que pedimos", dijo Dujarric, citado por The Times of Israel.