La desesperada búsqueda de las cárceles de EE.UU. de medicamentos para realizar ejecuciones

Esto generó preocupación, dijo. Aunque no se opone a la pena de muerte, critica los métodos que se utilizan actualmente.

"Dirán que mantienen el secreto como cuestión de seguridad para proteger lo que sucede dentro de una prisión. Pero no hay absolutamente ninguna razón por la que no podamos saber qué tipo de medicamentos se utilizan ".

"No me gusta ver morir a la gente. No me importa lo que hayan hecho. Siguen siendo personas", dijo.

(Imagen: Getty Images, BBC)

PURANOTICIA // BBC MUNDO