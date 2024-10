La amiga de Kamala Harris cuya historia de abuso sexual inspiró la carrera de fiscal de la vicepresidenta de EE.UU.

Y aceptó un puesto como investigadora especializada en cáncer de mama en el Hospital General Judío de la capital quebequense, que compatibilizaría con dar clases en la Escuela Médica de la Universidad McGill.

No es una época sobre la que Harris se explaye mucho, pero sí describió el "shock cultural" que le supuso aquel cambio de país en su autobiografía oficial, The Truths We Hold: An American Journey, titulada escuetamente en español "Nuestra verdad".