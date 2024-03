La alcaldesa que lleva 36 años en el cargo y es la única que derrotó a Bukele en las elecciones locales en El Salvador

“Pero este Goliat no es la señora candidata (Michelle Sol), este Goliat es el aparataje que ellos van a tirar de la Asamblea Legislativa (...). Tienen todo el dinero del mundo para hacer muchas cosas ”.

Tres décadas de alcaldesa

“Recuerdo que yo ni hablar podía en público, y el mayor Roberto d’Aubuisson (el fundador de Arena) me hizo un mi papel y lo perdí. Me regañó. Pero después me entrenaron (...)”, contó sobre sus inicios en el programa local de radio La Tribu el 26 de febrero, durante la campaña.