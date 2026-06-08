Keiko Fujimori toma estrecha ventaja sobre Roberto Sánchez con más del 92% de las actas escrutadas en Perú

La candidata de Fuerza Popular a la Presidencia de Perú, Keiko Fujimori, aventaja por menos de un punto al aspirante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, cuando ya se han escrutado más del 92,3% de las actas en las elecciones de este domingo.

Fujimori se ha hecho hasta ahora con el 50,2% de los apoyos -8,6 millones de votos-, mientras que Sánchez cuenta con el 49,8% -8,4 millones de votos- del respaldo del electorado, según el escrutinio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Más de 27 millones de peruanos, entre ellos 1,2 millones de ciudadanos residentes en el extranjero, tenían este domingo una cita con las urnas, en la que ha sido una de las disputas electorales más reñidas de los últimos tiempos en el vecino país.

Fujimori se ha impuesto en los principales núcleos de población, como Lima, la capital, o Cuzco, mientras que Sánchez ha logrado el favor del electorado en esas zonas que tradicionalmente han protestado por el exceso de centralismo en el país, vale decir, en el centro, sur y este del país, que albergan las zonas rurales, de selva y sierra.

EMPATE TÉCNICO

A la espera de que se termine el escrutinio de todas las actas, el conteo rápido de la consultora Ipsos establece un empate técnico entre ambos candidatos, con Sánchez logrando el 50,3% de los votos, mientras Fujimori, con el 49,7%.

Si bien Fujimori ha querido restar importancia a esta estimación, Sánchez ha confiado en que signifique la "recuperación a la democracia". La candidata de Fuerza Popular sostuvo que "sería irresponsable definir el resultado en base a una muestra" de tan solo unas mil actas electorales.

A diferencia de lo que hizo en vísperas de las elecciones de este domingo, Fujimori reafirmó que reconocerá los resultados y pidió a Sánchez que se comprometa a hacer lo mismo. En ese sentido, solicitó a los apoderados y jefes de mesa que presten atención en su trabajo que "ahora es más importante que nunca".

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