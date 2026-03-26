Juez rechaza desestimar el caso contra Maduro y Flores durante audiencia en el tribunal de Nueva York

El ambiente en la sala del tribunal en la segunda audiencia de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fue radicalmente diferente al de la primera comparecencia en enero.

Durante los 90 minutos que duró la audiencia, ambos acusados permanecieron sentados en silencio, vestidos con sus uniformes de prisión de color verde caqui, escuchando atentamente las traducciones a través de sus audífonos mientras sus abogados defendían que se les permitiera utilizar fondos del gobierno venezolano para su defensa.

A diferencia de su primera comparecencia de enero, cuando Maduro pronunció un discurso de varios minutos en el que proclamaba su inocencia, este jueves no dijo ni una palabra en la sala, y tampoco lo hizo nadie del público.