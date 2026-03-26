Juez rechaza desestimar el caso contra Maduro y Flores durante audiencia en el tribunal de Nueva York

El expresidente de Venezuela y su esposa, Cilia Flores, están acusados en un tribunal federal de EE.UU. por delitos de "conspiración narcoterrorista" y otros relacionados al narcotráfico. Desde su detención, el 3 de enero, están recluidos en Nueva York.
El ambiente en la sala del tribunal en la segunda audiencia de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fue radicalmente diferente al de la primera comparecencia en enero.
Durante los 90 minutos que duró la audiencia, ambos acusados permanecieron sentados en silencio, vestidos con sus uniformes de prisión de color verde caqui, escuchando atentamente las traducciones a través de sus audífonos mientras sus abogados defendían que se les permitiera utilizar fondos del gobierno venezolano para su defensa.
A diferencia de su primera comparecencia de enero, cuando Maduro pronunció un discurso de varios minutos en el que proclamaba su inocencia, este jueves no dijo ni una palabra en la sala, y tampoco lo hizo nadie del público.
La vez anterior, el final de la audiencia se vio interrumpido cuando un miembro del público lanzó gritos contra Maduro desde el fondo de la sala.
El juez Alvin Hellerstein indicó que rechaza la solicitud de la defensa de desestimar el caso, la cual está basada en que las sanciones estadounidenses a Venezuela impiden actualmente al gobierno de Caracas pagar los honorarios de defensa de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
La pareja ha alegado que las sanciones vulneran su derecho a elegir a un abogado de su elección.
Tras concluir la audiencia judicial, fueron trasladados de nuevo al Centro Metropolitano de Detención (MDC) de Brooklyn, Nueva York.
Una gran caravana de patrullas y vehículos fue parte del contingente de seguridad para el traslado del expresidente de Venezuela y su esposa.
(Imagen: Getty Images)
PURANOTICIA // BBC MUNDO