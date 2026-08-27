Juez ordena al presidente De la Espriella a ofrecer disculpas por vulnerar la neutralidad religiosa

Un juez ordenó al presidente colombiano Abelardo de la Espriella ofrecer disculpas al país por "vulnerar la neutralidad religiosa" durante su toma de posesión, realizada el pasado 7 de agosto en la ciudad de Cali, ceremonia en la que participaron distintos líderes espirituales, quienes realizaron un acto conjunto de fe y oración.

La resolución judicial dio así la razón a un ciudadano que presentó una queja ante los tribunales, argumentando que durante la ceremonia se produjo una "violación de los derechos fundamentales a la libertad de conciencia y culto".

De acuerdo con el fallo, durante el acto oficial se incluyó un espacio denominado "invocación y alabanza", además de la participación de representantes de tres sectores religiosos diferentes y la presencia de una imagen de la Virgen de Fátima en el recinto donde se desarrolló la ceremonia.

Entre los líderes religiosos que participaron estuvieron el obispo Francisco Javier Múnera Correa, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia; el rabino David Michaan, representante de la comunidad judía; el pastor Eduardo Cañas Estrada, líder de la organización evangélica Manantial de Vida Eterna; y el padre Rodolfo Londoño de la Espriella, quien fue nombrado nuevo capellán de la sede de Gobierno, Casa de Nariño, y además es familiar del mandatario.

Para el juez, estos elementos "desconocieron el deber de neutralidad religiosa que deben mantener las autoridades en el ejercicio de sus funciones públicas", según informaciones de la emisora Radio Caracol.

La resolución precisa que los funcionarios públicos mantienen plenamente vigente su libertad religiosa. Sin embargo, establece que, cuando actúan en su calidad de autoridades, deben evitar asociar el ejercicio de sus funciones oficiales con una religión específica.

Además de ordenar las disculpas públicas, el fallo contempla medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir en futuros actos oficiales. Entre ellas, ordena a la Presidencia expedir una directiva dirigida a los servidores públicos, con el objetivo de garantizar "el respeto a la neutralidad religiosa en actos oficiales".

La medida busca establecer parámetros para que las actividades institucionales no impliquen una inclinación hacia una determinada religión y, al mismo tiempo, contribuir a diferenciar el ejercicio individual de la libertad religiosa de aquellos actos que se realizan en representación del Estado.

PURANOTICIA