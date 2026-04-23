Jefe de la Marina de EE.UU. fue destituido en medio de las dudas por la guerra con Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz

La Marina no proporcionó una razón para la salida de Phelan.

Esto ocurre apenas unas semanas después de que el Secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, pidiera al jefe del Estado Mayor del Ejército, Randy George, que dejara su cargo .

Otros dos funcionarios del Ejército, el general David Hodne y el mayor general William Green, también han sido removidos de sus funciones recientemente.

Desde su llegada al Pentágono, Hegseth ha despedido a más de una docena de oficiales militares de alto rango, incluyendo al jefe de operaciones navales y al vicejefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea.

El papel del secretario es en gran medida administrativo e incluye la formulación de políticas, el reclutamiento, la formación y el equipamiento de la Marina, así como la supervisión del presupuesto y la logística, como la construcción y reparación de buques e instalaciones navales.

Phelan, un civil que no había servido previamente en el ejército, juró como Secretario de la Marina en marzo de 2025 después de ser nominado por el presidente Donald Trump en 2024. El empresario fue un importante donante para la campaña de Trump.

Ambos aparecieron juntos en Mar-a-Lago el pasado diciembre cuando Trump anunció que Estados Unidos encargaría una nueva serie de "acorazados" de la Marina fuertemente armados que llevarían su nombre, como parte de una renovada "Flota Dorada" que Phelan apoyó.

Andrew Peek, un exsubsecretario adjunto del Departamento de Estado, dijo a la BBC que el presidente dejó claro que quería ampliar la flota mercante y civil del país.

"Eventualmente, alguien iba a asumir la culpa por la falta de avances en eso. Apostaría que eso representa alrededor del 30% de esta (destitución)", dijo Peek.

"El otro 70%: el sustituto de Phelan es muy conocido por la base MAGA, apostaría que es un simple reemplazo por alguien que le gusta más y en quien confía más", añadió.