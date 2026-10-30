Javier Milei volverá a Madrid para la Cumbre Iberoamericana tras su reciente polémica con Pedro Sánchez

El presidente de Argentina, Javier Milei, participará la próxima semana en la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre. Su asistencia se concretará apenas unas semanas después de su última visita a la capital española, marcada por sus duras descalificaciones contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El regreso del mandatario argentino a España fue confirmado por la Casa Rosada a la cadena de televisión argentina TN. Sin embargo, por el momento se desconoce el resto de las actividades que contempla su agenda durante el viaje.

El desplazamiento se producirá después de su visita a Madrid el pasado 20 de octubre, cuando protagonizó una serie de declaraciones contra Sánchez, a quien calificó de "impresentable dictador", "corrupto" y "ladrón". Además, volvió a evitar un encuentro con el presidente español, concretando así su séptima visita al país sin sostener una reunión bilateral.

Durante su intervención en un foro público en Madrid, Milei también llamó a "sacar a los socialistas a patadas" y manifestó su respaldo explícito a sus aliados políticos en España: el líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

PROBLEMAS DE AGENDA

En esta ocasión, la cita multilateral no propiciará un encuentro entre Milei y el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Según fuentes del Ministerio de Exteriores brasileño, el presidente de Brasil no asistirá a la cumbre por motivos de agenda y será representado por su ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira. De esta manera, se evitará un encuentro directo entre ambos mandatarios, en medio del reciente deterioro de las relaciones bilaterales.

El escenario diplomático entre Buenos Aires y Brasilia atraviesa un periodo de tensión tras la fuga desde Brasil del excandidato presidencial e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, quien utilizó Argentina como punto de escala en su desplazamiento hacia Estados Unidos.

La Dirección Nacional de Migraciones argentina confirmó que Flávio Bolsonaro y su familia ingresaron al territorio argentino por la provincia de Misiones, a través del paso fronterizo de Puerto Iguazú, a última hora del martes. Posteriormente, abordaron un vuelo privado con destino a Ecuador, antes de continuar su viaje hasta Estados Unidos.

Mientras la Justicia argentina investiga el operativo a raíz de una denuncia por una presunta colaboración de funcionarios, el Gobierno de Milei sostiene que el dirigente de derecha ingresó y salió del país de manera regular, debido a que no existía ninguna alerta ni restricción de Interpol en su contra.

PURANOTICIA