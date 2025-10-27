Javier Milei celebra triunfo electoral prometiendo reformas para "hacer grande a la Argentina nuevamente"

El presidente de Argentina, Javier Milei, celebró efusivamente el triunfo de su partido La Libertad Avanza por sobre el peronismo en las elecciones legislativas de este domingo, que le permitieron lograr la mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado. También derrotó al peronismo en su bastión, la Provincia de Buenos Aires.

"Hoy es un día histórico, es un día bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande", declaró en un discurso en el que destacó que "el nuevo Congreso será fundamental para el nuevo rumbo".

"A partir del 10 de diciembre tendremos al Congreso más reformista de la historia", señaló ante unos resultados que cambiarán la tónica tras un verano de repetidos desafíos en la Cámara Baja -así como en la Alta- a los vetos del mandatario a leyes como la de emergencia pediátrica o la de financiación universitaria, decisiones argumentadas por Milei en la protección del equilibrio fiscal.

Así, invitó "a la mayoría de los gobernadores que tendrán representación parlamentaria a discutir en conjunto los acuerdos" y afirmó que en su Gobierno están "enfocados en llevar a cabo las reformas que la Argentina necesita para consolidar el crecimiento y el despegue para hacer grande a la Argentina nuevamente", parafraseando el lema del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Antes de Milei intervinieron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y Diego Santilli, cabezas de lista en la ciudad autónoma y la provincia de Buenos Aires para las Cámaras Alta y Baja, respectivamente, quienes celebraron los resultados, con la primera destacando al distrito capitalino como "uno de los motores del cambio" y el segundo diciendo que "los bonaerenses eligieron cruzar el río (...), la provincia quiere el cambio".

