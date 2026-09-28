EE.UU. desmiente control de Irán en el estrecho de Ormuz: "No tienen Armada porque la hemos hundido"

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) negó este lunes que las fuerzas iraníes mantengan el control completo del estrecho de Ormuz y aseguró que Teherán ni siquiera cuenta con una Armada, debido a que las fuerzas estadounidenses "la han hundido".

"Un alto cargo de la Guardia Revolucionaria ha dicho hoy que Irán tiene en sus manos el control absoluto del estrecho de Ormuz gracias a su Armada. Esto es falso", ha indicado el Centocom en un comunicado difundido en redes sociales.

"Irán no tiene Armada porque la hemos hundido", recoge el texto, que señala que "el hecho de que Irán no controla el paso queda patente teniendo en cuenta que miles de barcos han estado atravesando libremente la zona con más de 1.000 millones de barriles de petróleo en tan solo los últimos meses".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el pasado mes de agosto que "declarará" el estrecho de Ormuz territorio estadounidense "muy pronto", tras el fin de la guerra contra Irán, pese a las enormes dificultades para que las partes alcancen un acuerdo que permita poner fin al conflicto.

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