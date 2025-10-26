Javier Milei arrasa en las elecciones legislativas en Argentina y logra superar el 40%

Pasadas las 21 horas de este domingo se dieron a conocer los resultados oficiales de las elecciones legislativas de Argentina en donde obtuvo un sorpresivo pero contundente triunfo el movimiento La Libertad Avanza del Presidente Javier Milei.

A nivel nacional, en la categoría Diputados, el oficialismo obtiene el 40,84% de los votos contra el 24,50% de Fuerza Patria. En la Provincia de Buenos Aires el oficialismo gana por menos de un punto hasta el cierre de esta nota.

Milei gana en 16 provincias a nivel nacional. La participación electoral fue de un 67,85% y por primera vez se utilizó la denominada Boleta Única.

Un 66 por ciento de los votantes argentinos registrados ha ejercido su derecho a voto en las elecciones legislativas parciales de este domingo, según los datos oficiales definitivos difundidos al cierre de las urnas por la Dirección Nacional Electoral, lo que supone un mínimo desde que en 1983 retornó la democracia a Argentina.

El dato es 5 puntos inferior al de las elecciones de mitad de mandato de 2021, cuando aún estaban en vigor las restricciones por la pandemia de COVID-19.

