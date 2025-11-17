Japón desplegó aviones de combate tras detectar un dron chino en inmediaciones de una de sus islas

Japón informó que envió aviones de combate tras detectar un presunto dron de origen chino entre la isla de Yonaguni y Taiwán.

El Ministerio de Defensa de Japón indicó que el despliegue fue dispuesto por el Comando de Defensa Aérea Suroeste de la Fuerza Aérea de Autodefensa.

“El sábado 15 de noviembre de 2025, se confirmó que un vehículo aéreo no tripulado, que se cree que es de origen chino, voló entre la isla de Yonaguni y Taiwán. En respuesta, se enviaron aviones de combate del Comando de Defensa Aérea Suroeste de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón”, informaron en X.

Cabe señalar que este lunes, la Administración de Seguridad Marítima de China puso en marcha amplias maniobras militares con fuego real en el mar Amarillo.

Estas operaciones fueron anunciadas la semana anterior, y las autoridades decretaron la prohibición de navegación en el área de maniobras durante 24 horas diarias a lo largo de tres jornadas, aunque no precisaron qué medios militares participan ni la finalidad exacta del ejercicio.

Estos hechos se producen en el marco de tensiones regionales entre ambos países. El malestar entre Tokio y Beijing se intensificó tras unas recientes declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien sugirió que un ataque militar chino sobre Taiwán podría justificar una intervención de las Fuerzas de Autodefensa niponas.

