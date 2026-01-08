Venezuela anuncia la excarcelación de "un número importante" de presos políticos, incluidos extranjeros

Venezuela anunció este jueves la excarcelación de "un número importante" de presos políticos venezolanos y extranjeros de manera inmediata.

El anuncio fue realizado por el líder de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien dijo: "A los efectos de aportar y colaborar en el esfuerzo que todos debemos hacer para la unión nacional y la convivencia pacífica, el gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras . Estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento".

"Considérese este gesto del gobierno bolivariano, de amplia intención de búsqueda de la paz, como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra República continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad", añadió.

El último balance de la ONG Foro Penal señala que en Venezuela hay 863 presos políticos, de los cuales 86 son extranjeros o que tienen doble nacionalidad.

