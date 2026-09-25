Italia prohíbe el burka y el niqab en las escuelas y limita el número de niños que no hablen italiano en las aulas

El decreto aprobado fija un límite máximo del 30% de alumnos por aula para los estudiantes que no hablen o no dominen adecuadamente el italiano en el primer año de primaria, secundaria y bachillerato.
El gobierno de Italia aprobó la prohibición de los velos islámicos burka y niqab en las escuelas, junto con una limitación en la proporción de alumnos que hablan poco italiano por clase.
El decreto aprobado fija un límite máximo del 30% de alumnos por aula para los estudiantes que no hablen o no dominen adecuadamente el italiano en el primer año de primaria, secundaria y bachillerato.
La primera ministra, Giorgia Meloni, describió las medidas como "instrumentos de sentido común que no dividen, sino que realmente ayudan a integrar".
Los partidos de la oposición acusan al gobierno de ceder ante las políticas del partido de extrema derecha Futuro Nazionale, de cara a las elecciones generales del próximo año.
El ministro de Educación, Giuseppe Valditara, afirmó que la limitación es "puramente lingüística" y no una cuestión de ciudadanía, al tiempo que intentó presentar la prohibición del niqab y el burka como una cuestión de igualdad de género.
"Debes ir a la escuela con el rostro descubierto", dijo Meloni al anunciar los planes el domingo, y agregó que nadie puede decidir que una joven deba ocultarse en nombre de la tradición.
Hubo varios borradores del decreto antes de la reunión del Consejo de Ministros del jueves, pero los detalles esenciales estaban claros.
La prohibición del velo no se aplicaría al hiyab, que deja el rostro al descubierto.
El niqab es un velo que cubre el rostro y deja el área alrededor de los ojos al descubierto. Sin embargo, puede usarse con un velo ocular aparte. Se lleva con un pañuelo para la cabeza.
El burka es un velo de una sola pieza que cubre el rostro y el cuerpo. A menudo tiene una malla alrededor de los ojos para poder ver a través de ella.
Según la institución de investigación Fondazione ISMU (Fundación Iniciativa y Estudios sobre Movilidad Humana), los ciudadanos no italianos representan el 11,6% del alumnado en las escuelas del país europeo.
El límite del 30% de alumnos con un nivel limitado de italiano por aula se aplicará de forma diferente en las distintas etapas educativas.
En las escuelas primarias, abarcará a los no italianos que o bien no hayan nacido en Italia o que no hayan asistido al menos a dos años de educación infantil.
En los centros de enseñanza secundaria, abarcará a los alumnos sin ciudadanía italiana que no hayan completado satisfactoriamente al menos tres años en el sistema escolar italiano.
Se solicitará a las secretarías de los centros escolares locales que distribuyan de forma más equitativa a los alumnos con escasos conocimientos de italiano entre los colegios cercanos.
En los casos en que esto no sea posible, se aplicarán excepciones, que consistirán en clases adicionales de italiano.
El objetivo es evitar las "clases marginales", explicó el ministro de Educación.
(Imagen: Getty Images)
PURANOTICIA // BBC MUNDO