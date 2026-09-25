Italia prohíbe el burka y el niqab en las escuelas y limita el número de niños que no hablen italiano en las aulas

El gobierno de Italia aprobó la prohibición de los velos islámicos burka y niqab en las escuelas, junto con una limitación en la proporción de alumnos que hablan poco italiano por clase.

El decreto aprobado fija un límite máximo del 30% de alumnos por aula para los estudiantes que no hablen o no dominen adecuadamente el italiano en el primer año de primaria, secundaria y bachillerato.

La primera ministra, Giorgia Meloni, describió las medidas como "instrumentos de sentido común que no dividen, sino que realmente ayudan a integrar".

Los partidos de la oposición acusan al gobierno de ceder ante las políticas del partido de extrema derecha Futuro Nazionale, de cara a las elecciones generales del próximo año.

El ministro de Educación, Giuseppe Valditara, afirmó que la limitación es "puramente lingüística" y no una cuestión de ciudadanía, al tiempo que intentó presentar la prohibición del niqab y el burka como una cuestión de igualdad de género.