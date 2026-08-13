Italia mantendrá suspendido el acuerdo Schengen con España por la crisis migratoria en Ceuta

El ministro del Interior de Italia, Matteo Piantedosi, reiteró que el Gobierno mantendrá suspendido el acuerdo Schengen de libre tránsito con España hasta que disminuyan por completo los riesgos de seguridad ante la posibilidad de un nuevo intento de entrada masiva de migrantes en Ceuta.

"Al inicio de la crisis, se apuntaba a la posibilidad de un nuevo intento de entrada masiva el 15 de agosto, circunstancia que confirma plenamente la medida vigente y que ha llevado al ministro del Interior español a hablar de un auténtico ataque a la integridad territorial de su país", explicó Piantedosi durante una comisión parlamentaria.

Asimismo, el ministro señaló que las autoridades marroquíes "están reforzando sus medidas preventivas" en las localidades cercanas a Ceuta, enclave español ubicado en el norte de África, "mediante el redespliegue de unidades de seguridad procedentes de otras regiones".

"No cabe descartar el riesgo de que nuevas movilizaciones y concentraciones, sumadas al descontento juvenil, puedan ser aprovechadas a través de las redes con fines de radicalización o reclutamiento", detalló, agregando que existen campañas en redes sociales que buscan "empujar a miles de ciudadanos extracomunitarios" hacia la ciudad autónoma.

Piantedosi afirmó que, en este contexto, lo "único" que mueve al Gobierno italiano es "la protección de la seguridad nacional". "Como ya ha anunciado el Gobierno, la decisión de suspender la aplicación del acuerdo de Schengen no se revisará antes del 15 de agosto y, en cualquier caso, sólo después de que se excluyan completamente los riesgos de seguridad para Italia", sostuvo.

Además, reiteró que "el problema no reside en el compromiso de las autoridades de Madrid, sino en la ingobernabilidad objetiva de una crisis de esta magnitud", situación que, según afirmó, ha puesto de manifiesto "la existencia de elevados perfiles de riesgo para la seguridad interior", especialmente porque "algunas zonas de Marruecos, incluidas las cercanas a Ceuta, han sido históricamente objeto de reclutamiento y radicalización por parte de grupos yihadistas".

"Me gustaría reiterar que nuestra decisión de restablecer temporalmente los controles fronterizos, aéreos y marítimos en las fronteras interiores no es una medida dirigida contra España o cualquier otro socio. Está fuera de discusión cualquier acto de este estilo con respecto a España, país vinculado a nosotros por lazos históricos de amistad y hermandad", argumentó.

Piantedosi recordó además que los controles están dirigidos "únicamente a los ciudadanos de terceros países procedentes de fuera de la UE". "No afecta en modo alguno a los flujos turísticos; los primeros informes dan testimonio de que el impacto de la medida en los ciudadanos europeos ha sido nulo hasta ahora", defendió.

Finalmente, el ministro del Interior italiano afirmó que el Gobierno ha sido acusado, sin fundamento, de "utilizar lo ocurrido en Ceuta con fines políticos". "Considero que esta acusación debe rechazarse de plano; a mi juicio, no revela más que una reacción hipócrita y falaz por parte de quienes aún carecen de una comprensión clara de las respuestas adecuadas, a escala internacional, europea y nacional, ante el fenómeno migratorio al que nos enfrentamos", concluyó.

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